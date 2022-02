Lettres en jeu Musée de l’Imprimerie, 8 avril 2022, Nantes.

2022-04-08 Exposition du 3 mars au 30 avril 2022 :du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 Vernissage le 2 mars 2022 à 18h Visite guidée avec démonstrations tous les jours à 14h30

Horaire : 14:00 17:30

Gratuit : non Exposition du 3 mars au 30 avril 2022 :du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 Vernissage le 2 mars 2022 à 18h Visite guidée avec démonstrations tous les jours à 14h30

Le Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes propose, du 3 mars au 30 avril 2022, une exposition dédiée à la relation entre typographie et pédagogie. L’idée de découvrir la typographie et le plaisir de son apprentissage par la manipulation et par le jeu est l’objet de la présentation envisagée. Cette orientation résulte du constat d’un intérêt qu’ont plusieurs graphistes et artistes contemporains pour ce domaine. Manipuler des objets pour comprendre, apprendre les lettres, mais aussi pour s’amuser ou les aimer, est au coeur de leurs préoccupations, conduisant à des approches multiples. Parmi eux, Damien Gautier et Florence Roller (Éditions 205), Gaby Bazin, Anne Bertier, Lucile Bataille et Sébastien Biniek (Structure bâtons), Sophie Cure, Marion Bataille, Fanette Mellier…

Musée de l’Imprimerie adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 73 26 55 http://musee-imprimerie.com 02 40 73 26 55 http://musee-imprimerie.com