Saint-Maixant Saint-Maixant Gironde, Saint-Maixant Lettres du monde – Rencontre avec Milena Agus Saint-Maixant Saint-Maixant Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Maixant

Lettres du monde – Rencontre avec Milena Agus Saint-Maixant, 21 novembre 2021, Saint-Maixant. Lettres du monde – Rencontre avec Milena Agus Route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant

2021-11-21 16:00:00 – 2021-11-21 Route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant Gironde Dans le cadre du festival Lettres du monde – Essentiel ! , nous aurons le plaisir de recevoir à Malagar l’auteure italienne Milena Agus pour son dernier ouvrage : Une saison douce , Éd. Liana Levi, 2021, traduit de l’italien par Marianne Faurobert.

Cette rencontre sur le thème De l’intime à l’universel, sera animée par Sylvie Hazebroucq, journaliste littéraire avec le concours de Christel Sabatier pour la traduction ; un apéritif à l’italienne clôturera ce dernier chapitre de la saison 2021 de Malagar. Sur réservation. Dans le cadre du festival Lettres du monde – Essentiel ! , nous aurons le plaisir de recevoir à Malagar l’auteure italienne Milena Agus pour son dernier ouvrage : Une saison douce , Éd. Liana Levi, 2021, traduit de l’italien par Marianne Faurobert.

Cette rencontre sur le thème De l’intime à l’universel, sera animée par Sylvie Hazebroucq, journaliste littéraire avec le concours de Christel Sabatier pour la traduction ; un apéritif à l’italienne clôturera ce dernier chapitre de la saison 2021 de Malagar. Sur réservation. +33 5 57 98 17 17 Dans le cadre du festival Lettres du monde – Essentiel ! , nous aurons le plaisir de recevoir à Malagar l’auteure italienne Milena Agus pour son dernier ouvrage : Une saison douce , Éd. Liana Levi, 2021, traduit de l’italien par Marianne Faurobert.

Cette rencontre sur le thème De l’intime à l’universel, sera animée par Sylvie Hazebroucq, journaliste littéraire avec le concours de Christel Sabatier pour la traduction ; un apéritif à l’italienne clôturera ce dernier chapitre de la saison 2021 de Malagar. Sur réservation. Centre François Mauriac de Malagar

Route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Maixant Autres Lieu Saint-Maixant Adresse Route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar Ville Saint-Maixant lieuville Route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant