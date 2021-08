Lettres de mon moulin par Philippe Caubère Chapelle du Méjan, 5 octobre 2021, Arles.

Philippe Caubère raconte, incarne et fait revivre le chef-d’oeuvre du père de la littérature provençale à travers treize histoires en deux spectacles. Cette tournée exceptionnelle, présentée dans onze lieux différents, passera au Théâtre Sylvain à l’occasion des Journées du Patrimoine et se déploiera jusqu’à mi-octobre à Marseille, Arles, Cassis, Aix-en-Provence, entre autres. **SPECTACLE EN DEUX VOLETS :** * PREMIÈRE SOIRÉE (1H35) Installation, La Diligence de Beaucaire, Le Secret de Maître Cornille, La Chèvre de M. Seguin, L’Arlésienne, La Légende de l’homme à la cervelle d’or, Le Curé de Cucugnan, Le Poète Mistral * DEUXIÈME SOIRÉE (1H35) La Mule du Pape, Les Deux Auberges, Les Trois Messes basses, L’Élixir du révérend Père Gaucher, Nostalgie de casernes Un spectacle en deux soirées, conçu, mis en scène et joué par Philippe Caubère Texte Alphonse Daudet Production la Comédie Nouvelle, avec le soutien du Ministère de la Culture Lumière et régie : Mathieu Faedda et Claire Charliot Conception du costume : Michel Dussarat Menuiserie : Patrick Pecout et Daniel Mombelli Couture : Marie-Claire Ingarao Productrice et Aide-mémoire : Véronique Coquet Conseillère langue provençale : Marie-Charlotte Chamoux INFORMATIONS & RÉSERVATIONS Théâtre Gymnase-Bernardines lestheatres.net 08 2013 2013

Chapelle du Méjan Place Nina-Berberova 13200 Arles



