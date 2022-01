Lettres d’amour – Atelier pour les vacances de février Soissons, 16 février 2022, Soissons.

Lettres d’amour – Atelier pour les vacances de février Soissons

2022-02-16 14:30:00 – 2022-02-16

Soissons

7 7 Déclarer sa flamme par écrit ? Un grand classique ! Et l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes porte malgré elle quelques beaux exemples gravés dans ses pierres… Ensemble, partons découvrir ces lettres d’amour d’hier et d’aujourd’hui et renouveler le genre en atelier. En vous inspirant des graffitis, collages et autres arts de la rue, venez clamer votre amour sur notre mur fictif. Qu’ils soient manuscrits, imprimés, ou gravés, vous saurez à coup sûr trouver les mots !

