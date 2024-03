Lettres croisées Théâtre le Levain Bègles, dimanche 10 mars 2024.

Lettres croisées Lecture théâtralisée du texte de Jean-Paul Alègre par Cathy Coffignal, dans le cadre de : Moi(s) femmes Dimanche 10 mars, 16h00 Théâtre le Levain Tarifs : Plein : 13 €, Réduit : 10 €, Carte jeunes : 8 €

Par le biais de correspondances, lettres manuscrites, post-it sur le frigo, mots doux, cartes postales, lettres administratives, nous entrons chez les habitants d’une petite ville de France. Peu à peu, à la manière d’une enquête policière, des personnages se dessinent et nous allons découvrir ce qu’il s’est passé et ce qui relie tous ces « correspondants » entre eux.

Un texte de Jean-Paul Alègre, tendre, drôle et touchant, qui nous donne envie d’écrire une lettre à quelqu’un…

Cette pièce écrite en 2009 a été le prétexte à l’auteur de rendre hommage au personnel hospitalier, aux soignants et d’évoquer les accidents de vie et le courage des malades et de leurs proches. Son texte transpire d’humanité et tout en abordant des sujets tragiques, il nous fait furieusement rire avec certains de ses personnages haut en couleur.

Dès 12 ans

Durée : 1 heure

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com / 06 84 59 60 45

Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

lecture théâtre

Cie Le Petit Théâtre de Pain