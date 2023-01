Lettres à un jeune poète – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Lettres à un jeune poète – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs, 2 février 2023, Paris. Du jeudi 02 février 2023 au vendredi 24 mars 2023 :

jeudi, vendredi

de 19h15 à 20h30

. payant Salle La Bohème (19 places) : 15€ – tarif unique

12€ – tarif abonné·e Parcours théâtral et onirique au cœur de la création Rilke n’a que 28 ans quand il commence à répondre à Franz Kappus, 20 ans, poète en herbe et cadet à l’école militaire que Rilke avait désertée quelques années plus tôt. Rilke lui enverra dix lettres en cinq ans depuis Paris (où il fut secrétaire de Rodin), la Suède, l’Italie, l’Allemagne, d’où il ne cesse d’écrire… Leur retentissement n’a fait que s’accroître depuis. Bien plus, en effet, qu’un entretien sur le métier de poète, elles forment une extraordinaire méditation sur la solitude, l’amour, la création, l’accomplissement intérieur de notre être. À partir de 15 ans Texte Rainer-Maria Rilke

Mise en scène Jean-Christophe Barbaud

Texte Rainer-Maria Rilke

Mise en scène Jean-Christophe Barbaud

Adaptation Jean-Christophe Barbaud, Frédéric Schmitt Jeu Frédéric Schmitt Peinture de Knud Odde

Théâtre Les Déchargeurs
3 rue des Déchargeurs
75001 Paris

Knud Odde

Théâtre Les Déchargeurs
3 rue des Déchargeurs
Paris

