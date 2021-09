LA VERRIERE Le Scarabée - Salle de spectacles La Verrière LETTRES A NOUR Le Scarabée – Salle de spectacles LA VERRIERE Catégorie d’évènement: La Verrière

Le Scarabée – Salle de spectacles, le vendredi 11 février 2022 à 20:30

Cette lecture sera suivie d’un échange avec Rachid Benzine Pièce de théâtre adaptée du roman de Rachid Benzine « Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir », Edition du Seuil. Lecture théâtralisée dès 14 ans Tarif Famille habitants de La Verrière (uniquement au guichet du mardi au vendredi de 14h à 17h30) : 1 adulte+1 enfant =20 € /adulte supplémentaire=7€/enfant supplémentaire=5€ Tarif Famille habitants HORS La Verrière (uniquement au guichet du mardi au vendredi de 14h à 17h30) : 1 adulte+1 enfant =25 € /adulte supplémentaire=10€/enfant supplémentaire=8€ Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,00€

De et par Rachid Benzine Nour a 20 ans. Élevée par un père veuf, philosophe, elle disparaît un jour pour rejoindre en Irak l’homme qu’elle a épousé en secret, lieutenant de Daech. Pendant deux ans, … Le Scarabée – Salle de spectacles 7bis avenue du Général Leclerc LA VERRIERE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:30:00

