du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Grâce à l’application BALUDIK, le Département de la Lozère vous propose une manière originale de découvrir le patrimoine de nos villages. Accompagnez un résistant fuyant le maquis du Mont Mouchet, venu se cacher à l’hôpital et découvrez l’incroyable vie artistique, littéraire, résistante, philosophique et psychanalytique de l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnole N’attendez plus, télécharger l’application gratuite BALUDIK pour découvrir ce village

Village 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T18:00:00

