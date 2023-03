Lettre d’une inconnue EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO, 14 mai 2023, PARIS.

Lettre d’une inconnue EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO. Un spectacle à la date du 2023-05-14 à 14:30 (2023-05-04 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente ce spectacle Une femme écrit passionne?ment a? un homme qu’elle a aime?, qu’elle aime encore. Elle se livre corps et a?me et re?ve?le ses sentiments les plus profonds. Lui, dans cette relation e?pistolaire, n’existe presque pas. Il est le destinataire et semble avoir oublie?. C’est un cri d’amour qui n’a comme e?cho que l’indiffe?rence, au mieux, une forme de politesse tre?s e?loigne?e de l’attente, me?le?e de de?sir, de la jeune femme.Lettre d’une inconnue est une œuvre e?mouvante qui met en jeu notre rapport a? l’amour, a? la fide?lite?, a? la passion amoureuse.Zweig, par ce texte, touche au cœur. Il flirte avec l’indicible et dit pourtant les mots les plus beaux du monde. Il e?branle par la durete? de cette parole re?ve?le?e et permet aussi de faire le deuil de cet amour mort-ne?. Lettre d’une inconnue

EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO PARIS Route du champs de manoeuvre Paris

