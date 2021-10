Toulouse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Haute-Garonne, Toulouse Lettre d’une inconnue Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du jeudi 18 novembre au vendredi 19 novembre à Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge

Théâtre ———- **Stefan Sweig** **Cie Fées et Gestes** Un riche écrivain reçoit la lettre d’une femme qui lui révèle la passion qu’elle a nourrie pour lui, en silence, durant toute sa vie. Depuis le jour où elle l’a rencontré, alors qu’elle n’avait que treize ans, elle n’a vécu que pour lui et à travers lui. Leurs chemins se sont croisés à plusieurs reprises, mais jamais il ne l’a considérée autrement que comme une aventure de passage. Il était tout pour elle… pour lui, elle n’a jamais existé. **Interprétation** Esther Candaës **Mise en scène** Isabelle Ramade **Direction d’acteur** Jean-Louis Manceau

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France

2021-11-18T21:00:00 2021-11-18T21:59:00;2021-11-19T21:00:00 2021-11-19T22:30:00

