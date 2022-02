Lettre d’information n° 65: Entraînement à la course d’orientation pédestre – Forêt domaniale des Minimes, Trois-Vêvres/La Machine Forêt domaniale des Minimes,Trois-Vêvres/La Machine, 6 mars 2022, Trois-Vèvres.

Accueil et départ selon les horaires attribués. Fermeture des circuits à 12 h 30 avec retour à l’accueil (Balises enlevées au-delà de cet horaire) **RDV: au bout du Chemin de l’Etang, Trois-Vêvres.** ### Quatre circuits d’orientation pédestre: (distances données à vol d’oiseau), du plus long/technique au plus court/aisé * Circuit A: pour orienteurs et sportifs, environ 6700 m. * Circuit B: pour orienteurs et sportifs, environ 5500 m. * Pour ces deux circuits, A et B, maîtrise de l’usage de la légende de course d’orientation et de l’utilisation de la boussole pour tenir une direction. * Circuit C: pour adultes débutants, environ 3600m * Circuit D: pour enfants et débutants, environ 2500 m CONSIGNES de sécurité, pour la santé de tous: DISTANCIATION ENTRE PARTICIPANTS, GESTES BARRIERE OBLIGATOIRES. PORT DU MASQUE RECOMMANDÉ HORS COURSE. PAS DE REGROUPEMENT EN FIN D’ACTIVITÉ. GEL HYDRO-ALCOOLIQUE SUR PLACE. DEPLACEMENTS À L’ ACCUEIL ET AU DÉPART: selon les consignes des organisateurs. Téléphone portable conseillé. Les N°s des organisateurs figureront sur les cartes. APPLICATION DES RECOMMANDATIONS préfectorales, municipales, et de l’ONF. En raison de dispositions légales, seuls les LICENCIES FFCO, UNSS, et les personnes présentant un certificat médical d’aptitude au sport ou à la course d’orientation en compétition peuvent être chronométrés sur leur parcours. Les non-licenciés accompliront leur circuit par simple découverte, à vue, des balises, sans pointeur électronique. La carte est gardée par le participant. Pas de regroupement ou de commentaire organisé à la fin. ### Inscrivez-vous: Attention, date limite d’inscription: vendredi 04 mars, 15h00

Non-licencisé Nord58 (gratuit aux moins de 13 ans): Participation aux frais de réalisation des cartes, aux assurances (licence à la journée: PassOrientation)…à tout 3,00 € VOTRE INSCRIPTION, puis Choisissez une heure de passage sur ce tableau en ligne:

Forêt variée, nombreux chemins et sentiers, zones avec micro-relief. Végétation basse, branchages à terre, jambes couvertes vivement conseillées.

Forêt domaniale des Minimes,Trois-Vêvres/La Machine Trois-Vêvres Trois-Vèvres Nièvre



