"Lettre aux professeurs sur la liberté d'expression" (La Découverte) par François Héran Ecole Supérieure de Journalisme, 12 décembre 2021, Lille.

Ecole Supérieure de Journalisme, le dimanche 12 décembre à 17:00

Dans son hommage à Samuel Paty, Emmanuel Macron défendait les caricatures, tout en appelant à revoir l’enseignement de l’Histoire, à combattre les discriminations, à pratiquer le respect mutuel. François Héran le prend au mot et s’attaque à ceux qui nient l’existence de l’islamophobie, du racisme structurel et des discriminations systémiques. C’est dans ce déni que se loge, selon lui, la véritable culture de la dénonciation (cancel culture). François Héran invite ainsi à ne pas faire de la liberté d’expression un absolu qui s’exercerait au détriment de la liberté de croyance et du respect des croyants.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

2021-12-12T17:00:00 2021-12-12T19:00:00

