Horaire : 18:30

Gratuit : oui Film documentaire et échange avec les réalisateurs Julie Monière et Lionel Thillet (2021)Durée : 52 min. Bande-annonce « Lettre au Baïkal » est un film à mi-chemin entre la quête personnelle et le film d’expédition.En février 2020, Julie Monière part seule à la rencontre du mythique lac Baïkal en Sibérie. Au contact de la nature dans son expression la plus spectaculaire, Julie s’immerge et reconnecte ses sens à son environnement. Elle n’imaginait pas que ce voyage allait être aussi puissant et inattendu pour elle-même… Julie Monière est exploratrice, photographe et camerawoman.Lionel Thillet est réalisateur. Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

