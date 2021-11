Lettre à Nour Théâtre Municipal Raymond Devos, 8 décembre 2021, Tourcoing.

Lettre à Nour

Théâtre Municipal Raymond Devos, le mercredi 8 décembre à 20:00

La pièce « Lettre à Nour » est un échange épistolaire entre un père et sa fille partie rejoindre l’État Islamique en Irak et d’y épouser un lieutenant de DAECH. À travers les différentes lettres, nous découvrons un échange émouvant entre deux personnes qui s’aiment mais qui s’éloignent en raison de leurs idéaux de plus en plus divergents. Cette pièce offre une occasion de réaffirmer les valeurs de la République et de sensibiliser de nouveau les professeurs et les élèves à la laïcité, socle des valeurs républicaines. Les quelques 400 représentations données en France auront démontré que cette manière d’appréhender certains des mécanismes de la radicalisation ouvre à l’importance que revêt le développement de l’esprit critique quand il permet de faire face aux fausses informations et aux théories complotistes véhiculées sur les réseaux sociaux, une réelle contribution à l’élaboration d’un contre discours républicain. L’étude de cette pièce permettra également d’envisager le rôle de l’art, de la création artistique, dans l’engagement de la réflexion sur les grands débats de société. Un exercice pédagogique susceptible d’aider le public à mettre des mots sur les maux de nos sociétés contemporaines.

Gratuit

De Rachid Benzine

Théâtre Municipal Raymond Devos 1 place du théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T20:00:00 2021-12-08T22:00:00