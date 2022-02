Lettre à Nour Plaimpied-Givaudins Plaimpied-Givaudins Catégories d’évènement: Cher

Ponctuée de quelques interventions musicales au piano, cette lecture se présente sous forme d'une correspondance, fictive en l'occurrence, entre un père, philosophe et islamologue et sa fille qui interrompt brusquement ses études de philosophie pour partir en Irak faire le djihad. Lecture musicale : Lettres à Nour de Rachid Benzine

