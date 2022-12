LET’S TALK ENGLISH La Turballe La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique La Turballe L’association du Plan B propose un rendez-vous pour échanger en anglais sur sujets variés : actualité, passions, culture…ouvert à tous et toutes :

pour pratiquer cette langue de manière spontanée

pour que ce que nous avons appris au collège/lycée remonte à la mémoire

pour voyager plus facilement

pour le plaisir d’échanger tout simplement

Cette conversation à bâtons rompus se fera d’une façon spontanée, sans professeur, le but étant de s’entraider en toute simplicité. Tous niveaux bienvenus.

Ce rendez-vous pourra se faire régulièrement en fonction des souhaits et disponibilités des participant.e.s, nous en parlerons lors de ce premier rendez-vous.

Référente : Laure – laure.olmi@gmail.com

Infos pratiques :

– Vous pouvez apporter votre dictionnaire (papier ou digital)

– Consommation de courtoisie au Café-Bar BIO

