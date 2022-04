Let’s talk english 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

12 place du Marché 44420 La turballe, le mardi 26 avril à 17:00

L'association du Plan B propose un rendez-vous pour échanger en anglais sur sujets variés : actualité, passions, culture…ouvert à tous et toutes : pour pratiquer cette langue de manière spontanée pour que ce que nous avons appris au collège/lycée remonte à la mémoire pour voyager plus facilement pour le plaisir d'échanger tout simplement Cette conversation à bâtons rompus se fera d'une façon spontanée, sans professeur, le but étant de s'entraider en toute simplicité. Tous niveaux bienvenus. Ce rendez-vous pourra se faire régulièrement en fonction des souhaits et disponibilités des participant.e.s, nous en parlerons lors de ce premier rendez-vous. Référente : Laure – [laure.olmi@gmail.com](mailto:laure.olmi@gmail.com) Infos pratiques : – Vous pouvez apporter votre dictionnaire (papier ou digital) – Consommation de courtoisie au Café-Bar BIO – Possibilité de soutenir l'association : adhésion, chapeau…

2022-04-26T17:00:00 2022-04-26T18:30:00

