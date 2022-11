Let’s Play – Jeux à la Bibliothèque de Semur Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: 21140

21140 EUR 0 0 Matinée jeux à la Bibliothèque de Semur-en-Auxois.

Venez découvrir de nouveaux jeux de société ou nous en faire découvrir et passer un moment convivial en compagnie des passionnés de la Lud’Aux, Rejouons.

Accès Libre et gratuit ludaux@labaux.org https://ludauxrejouons.jimdosite.com/ LUDAUXREJOUONS

