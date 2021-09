Let’s jump ! Fort de Pen Mané, 18 septembre 2021, Locmiquélic.

Fort de Pen Mané, le samedi 18 septembre à 15:00

Depuis un an, CAMP, structure culturelle nomade, développe un programme à la frontière entre projet de territoire et création artistique. Elle s’installe de façon éphémère dans des lieux pour y infuser une présence artistique. Elle s’intéresse aux gestes. Cela tombe bien, une opération de lancement est une image qui nous amène déjà dans le mouvement. S’élancer puis… sauter ! Il s’agit là d’un des gestes fondamentaux en danse. Dans l’histoire du ballet, dans les danses traditionnelles ou plus récemment avec le Jump style, le saut occupe une place très importante : du bond de Dionysos au saut de Nijinsky, il traverse les époques et soulève le débat. Ce geste évoque l’envol et s’érige vers le ciel. Pour mener cette opération de lancement, la célébrer par le saut, le parti pris est de choisir le point culminant de la Rive Gauche de Lorient : le fort de Pen Mané. Un autre morceau d’histoire. Aujourd’hui ce site historique est un terrain de jeu sauvage. Par la danse, nous ferons donc vibrer le fort de Pen Mané, une façon d’inviter le public à lui offrir une nouvelle page d’histoire. Les journées européennes du patrimoine mettent en lumière des sites historiques, des architectures remarquables. Et si, en réunissant des d’artistes du territoire, c’est un patrimoine artistique que nous mettions en lumière ? L’occasion d’en redécouvrir certains, d’en rencontrer des nouveaux. De permettre au public un rapport privilégié, de proximité avec chacun d’eux, et de visiter un patrimoine chorégraphique bien vivant. Et parce que la danse, c’est aussi danser, une boum pour enfants clôturera les festivités. _15h Rencontre avec Laurent Marie, océanaute 16h Concert Eric Thomas 17h Performance danse 18h Boum pour enfants_

Entrée libre

