Let's jazz ! Plancoët, 18 juin 2022

SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët

2022-06-18 – 2022-06-18 SolenVal 33 Rue de la Madeleine

Plancoët 22130

Le conservatoire et les écoles de musique de Dinan Agglomération vous embarquent dans l’univers du jazz le temps d’une soirée

Retrouvez la fanfare de Matignon, l’ensemble vocale « Joy Gospel Singers », l’atelier chanson et l’atelier jazz du Kiosque, ainsi que le Big Band de Dinard pour un moment festif et plein de surprises

Première partie de soirée de 18h à 19h30 et suite des hostilités à 20h30

Buvette et restauration sur place

+33 2 96 39 06 04

SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët

