LET’S GO ! EN CONCERT Aspiran Aspiran Catégories d’évènement: Aspiran

Hérault

LET’S GO ! EN CONCERT Aspiran, 12 mars 2022, Aspiran. LET’S GO ! EN CONCERT Aspiran

2022-03-12 – 2022-03-12

Aspiran Hérault Un tour du monde en 45 tours ! Let’s Go, ce sont deux musiciens, mais surtout deux voix et un répertoire original. Fort de leurs harmonies vocales, Joël (ex-Gold) et David interprètent fidèlement des chansons des Beatles, des Everly Brothers, de Simon & Garfunkel, des Bee Gees…

5 € (une boisson offerte) Un tour du monde en 45 tours ! Let’s Go, ce sont deux musiciens, mais surtout deux voix et un répertoire original. Fort de leurs harmonies vocales, Joël (ex-Gold) et David interprètent fidèlement des chansons des Beatles, des Everly Brothers, de Simon & Garfunkel, des Bee Gees…

5 € (une boisson offerte) +33 4 67 96 24 89 Un tour du monde en 45 tours ! Let’s Go, ce sont deux musiciens, mais surtout deux voix et un répertoire original. Fort de leurs harmonies vocales, Joël (ex-Gold) et David interprètent fidèlement des chansons des Beatles, des Everly Brothers, de Simon & Garfunkel, des Bee Gees…

5 € (une boisson offerte) Aspiran

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Aspiran, Hérault Autres Lieu Aspiran Adresse Ville Aspiran lieuville Aspiran Departement Hérault

Aspiran Aspiran Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aspiran/

LET’S GO ! EN CONCERT Aspiran 2022-03-12 was last modified: by LET’S GO ! EN CONCERT Aspiran Aspiran 12 mars 2022 Aspiran Hérault

Aspiran Hérault