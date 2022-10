Let’s get lost de bruce weber Cinéma Les 3 Luxembourg Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Let’s get lost de bruce weber Cinéma Les 3 Luxembourg, 27 octobre 2022, Paris. Le jeudi 27 octobre 2022

de 19h00 à 21h10

. payant Plein. 10,60 € Réduit. 8,80 € + de 65 ans, demandeurs d’emploi (sauf week-end et jours fériés) Groupe. 6,00 € A partir de 20 personnes. – de 15 ans. 5,00 € Étudiant. 7,60 €

À l’occasion de la 20e édition, en ouverture Off du festival Jazzycolors, le Ficep vous propose une projection exceptionnelle du film Let’s Get Lost consacrée à la vie du trompettiste Chet Baker au cinéma Les 3 Luxembourg, en présence de Bojan Z. ​ Ce documentaire évoque la vie du célèbre trompettiste Chet Baker qui défraya la chronique dans les années 50. Le film décrit l’itinéraire du musicien, de l’Oklahoma à la Californie, de New York à l’Europe. Sa famille, ses amis et des musiciens du mouvement jazz de la Côte Ouest font partie du voyage et nous suivrons le grand jazzman jusqu’en 1987, un an avant sa mort. « Let’s Get Lost » de Bruce Weber, 1988, 120 min, vostf Cinéma Les 3 Luxembourg 67 rue Monsieur le Prince 75006 Paris Contact : https://www.lestroisluxembourg.com/film/let-s-get-lost-2008/ 0683573530 https://www.facebook.com/LesCulturesEtrangeresAParis https://www.facebook.com/LesCulturesEtrangeresAParis https://www.ficep.info/post/let-s-get-lost

Stéphane Roqueplo

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma Les 3 Luxembourg Adresse 67 rue Monsieur le Prince Ville Paris lieuville Cinéma Les 3 Luxembourg Paris Departement Paris

Cinéma Les 3 Luxembourg Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Let’s get lost de bruce weber Cinéma Les 3 Luxembourg 2022-10-27 was last modified: by Let’s get lost de bruce weber Cinéma Les 3 Luxembourg Cinéma Les 3 Luxembourg 27 octobre 2022 Cinéma Les 3 Luxembourg Paris Paris

Paris Paris