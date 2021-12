Let’s Explicit | Soirée Performance Marseille 3e Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Let’s Explicit | Soirée Performance KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

2022-03-19 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-19 KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

5 5 Let’s Explicit est un espace rare et précieux dédié aux questions de genre, aux sexualités et à leurs représentations.



Deux performances interrogent la représentation du sexuel dans ses enjeux tant politiques qu’artistiques, pour donner visibilité à des démarches peu présentes dans le champ « légitime » de l’art.



Matthieu Hocquemiller dévoile sa création L’Éthique, une performance-portraits où deux hommes enchevêtrent récits de vie et réflexions philosophiques, délivrant simultanément une partition chorégraphique sans âge, sensible et émouvante.



Avec Gaze S, Marianne Chargois & Romy Alizée interrogent les représentations autour du travail du sexe : partant du concept de gaze qui met notamment en exergue les regards féminins, leur performance défend un point de vue situé et se déploie en manifeste politique et intime.





L’Ethique (45 minutes)

Conception & Chorégraphie : Matthieu Hocquemiller

Texte : Matthieu Hocquemiller, Patrice Desmon & Pierre Emö

Caméra : Magali Laroche

Musique : Benjamin Collier

Avec Patrice Desmons & Pierre Emö



Gaze S (50 minutes)

Conception/Réalisation : Marianne Chargois

Performance, textes, photos, vidéos : Romy Alizée, Marianne Chargois

Conseil artistique : Matthieu Hocquemiller

Création sonore : Baxter Halter

Création Lumière : Abigail Fowler

Aide musicale : Vivian Allard

Avec les participations vocales de Amar Protesta, Maxime Maes, Kay Garnellen, Beverly Ruby

Carte blanche à Matthieu Hocquemiller.

KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

