LET’S DANCE Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne

LET’S DANCE Laval, 25 février 2023, Laval . LET’S DANCE 40 Rue du Britais Le Quarante Laval Mayenne Le Quarante 40 Rue du Britais

2023-02-25 17:00:00 – 2023-02-25 19:00:00

Le Quarante 40 Rue du Britais

Laval

Mayenne Dans le cadre du Festival Monte Dans L’Bus 2023 : « le festival pour enfants qui rend jaloux les parents ! ». Ce festival se déroule du 21 février au 26 février 2032 dans Laval et son agglomération. « Elvis, Les Stones, en passant par La Femme, David Bowie, Les Rita Mitsouko… Rien de tel que du son rock pour lancer un appel à surgir sur la piste. 2 danseuses embarquent le public aux 4 coins de la piste dans le scénario d’un spectacle interactif explosif. » INFO PRATIQUE :

· Lieu : Le Quarante

· Durée : 2h

· Gratuit sur réservation

· Public : dès 8 ans Festival Monte Dans L’Bus 2023 | Bal rock interactif par La Ruse Let’s Dance Le Quarante 40 Rue du Britais Laval

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Laval Mayenne Le Quarante 40 Rue du Britais Ville Laval lieuville Le Quarante 40 Rue du Britais Laval Departement Mayenne

Laval Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

LET’S DANCE Laval 2023-02-25 was last modified: by LET’S DANCE Laval Laval 25 février 2023 40 Rue du Britais Le Quarante Laval Mayenne Laval mayenne

Laval Mayenne