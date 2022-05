Let’s Dance-Gala 2022 Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Bressuire Deux-Sèvres 8 EUR Cette année le gala de danse annuel de l’ Etoile Filante de Cirières aura lieu à Bocapôle. Au programme une vingtaine de tableaux chorégraphiques vous seront présentés.

