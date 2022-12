L’étranger d’après CAMUS Vesoul, 15 janvier 2023, Vesoul Vesoul.

L’étranger d’après CAMUS

1 Cours François Villon Théâtre Villon Vesoul Haute-Saône Théâtre Villon 1 Cours François Villon

2023-01-15 – 2023-01-15

Théâtre Villon 1 Cours François Villon

Vesoul

Haute-Saône

Vesoul

Théâtre tout public 15H00 / Meursault, seul en scène, est dans sa cellule et se raconte… se dévoile.

Il nous livre sans concession et sans fioritures son «affaire» dans une succession de flash-back. On le découvre cruellement vrai, seul et nu, face à un monde agité et figé dans ses certitudes. Depuis sa prison, Meursault nous renvoie avec violence la nature de nos rapports à l’autre, nos jeux humains, les limites de notre société. En « désacralisant » le texte culte, en en proposant une nouvelle approche où Meursault est peut-être le seul être sensible, le comédien ouvre un combat non-dit, mais pourtant bien présent, contre la passivité sociale, contre un état de droit qui aboutit au non-droit ; car les grands absents du texte de Camus sont bien les « Arabes », anonymes, interchangeables, ouvriers vêtus de bleus de chauffe alors que les médiocres de la colonisation en Algérie ont des loisirs, des cabanons, et des privilèges. Ils sont les grands oubliés du procès. Meursault, dans cette version scénique, n’est pas leur porte-parole, mais il est l’observateur consterné de la bêtise humaine postée au pouvoir.

lacompagniebacchus@gmail.com

Théâtre Villon 1 Cours François Villon Vesoul

dernière mise à jour : 2022-12-20 par