Deux-Svres EUR 2 5 Un monde fantastique de petites et grosses frayeurs seront au rendez-vous de cette 6ème édition du week-end de l’étrange. Un labyrinthe de plusieurs salles avec des univers différents vous accueillera pour un pêle-mêle d’émotions. Buvette et restauration vous attendent. Sans oublier quelques surprises ……… Profitez du Pass VIP en réservant votre créneau horaire !

Les enfants sont sous l’entière responsabilité d’un adulte. Un monde fantastique de petites et grosses frayeurs seront au rendez-vous de cette 6ème édition du week-end de l’étrange. Un labyrinthe de plusieurs salles avec des univers différents vous accueillera pour un pêle-mêle d’émotions. Sans oublier quelques surprises ……… +33 5 49 68 94 98 Avenir Jeunes Thouarsais

