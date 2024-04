L’Étrange week-end à Thouars À l’Orangerie du château Thouars, jeudi 31 octobre 2024.

L’Étrange week-end à Thouars À l’Orangerie du château Thouars Deux-Sèvres

Un monde fantastique de petites et grosses frayeurs seront au rendez-vous de cette 10ème édition du week-end de l’étrange. Un labyrinthe de plusieurs salles avec des univers différents vous accueillera pour un pêle-mêle d’émotions. Buvette et restauration vous attendent. Sans oublier quelques surprises ………

Les enfants sont sous l’entière responsabilité d’un adulte. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31

fin : 2024-11-02

À l’Orangerie du château Avenue Martyrs de la Résistance

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ajthouarsais@gmail.com

