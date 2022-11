L’étrange Noël de Peter

L'étrange Noël de Peter



2022-12-21 – 2022-12-21 EUR 8 10 Peter se désole ! Tous ses copains de classe auront de beaux cadeaux de Noël mais pas lui. Ses parents sont trop pauvres !



Il rencontre alors un drôle de bonhomme de neige au sourire malicieux qui lui propose un mystérieux échange : son ombre contre des cadeaux à volonté !



Peter accepte sans hésiter mais, n’aura-t-il pas à le regretter ?



Ce conte est très librement inspiré des personnages de Chamisso.



De et avec Karine Laffont

De 5 à 11 ans [durée 50 min] Un récit initiatique où petits et grands seront amenés à réfléchir et à s’interroger. dernière mise à jour : 2022-11-21 par

