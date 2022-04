« L’étrange musée » une visite-goûter en famille Musée Réattu Arles Catégories d’évènement: Arles

### « L’étrange musée » VISITE- GOUTER EN FAMILLE **Mardi 19 et Mercredi 21 avril à 14h30** “Savez-vous que le musée abrite d’étranges créations ? En famille, parcourons les salles d’exposition à la recherche des œuvres insolites imaginées par les artistes . Inspirés par leurs sculptures et leurs installations, réalisons à notre tour une fabuleuse créature puis, tous ensemble, partageons un délicieux goûter !” Durée 2 h environ. Pour les 6-11 ans accompagnés d’un parent. 5 euros par personne (comprend l’entrée, la visite et le goûter). **Sur réservation avant le vendredi 15 avril à 17h au 04 90 49 37 58 ou** [**[reattu.reservation@ville-arles.fr](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)**](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)

Le musée municipal de la ville d’Arles organise durant les vacances de Pâques deux visites-goûters à destination des enfants âgés de 6 à 11 ans. Musée Réattu 10 rue du Grand-prieuré 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

