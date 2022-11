L’étrange Magie de M. Champignon

2023-01-21 – 2023-01-21 EUR 8 10 M. Champignon c’est de l’énergie à l’état pure, un spectacle complètement fou entre magie, jonglerie, clown moderne et interactivité !



Il est le pire de tous les magiciens et c’est pourtant celui que vous allez préférer….enfants et adultes compris !



Avec Docteur Mozz

De 5 à 11 ans [durée 50 min] Le plus loufoque des magiciens, c'est lui !

