L’étrange géométrie fractale quand les maths se font art SAHM Observatoire de Valcourt Valcourt Catégories d’évènement: Haute-Marne

Valcourt

L’étrange géométrie fractale quand les maths se font art SAHM Observatoire de Valcourt, 18 février 2022, Valcourt. L’étrange géométrie fractale quand les maths se font art

SAHM Observatoire de Valcourt, le vendredi 18 février à 20:30

« L’étrange géométrie fractale : quand les maths se font art » Depuis longtemps, en observant la Nature, des structures qui se répètent à différentes échelles chez les végétaux, les animaux ont été mises en évidence. La géométrie euclidienne « classique » est alors parfois inopérante dans la description de ces « objets » naturels. Les fractales, nés en 1975, ont montré leur grande efficacité pour décrire toutes sortes de phénomènes irréguliers : tornades, érosion des côtes, cours de la bourse, propagation des sons, etc… Dans cet exposé, l’histoire de leur découverte, leurs liens avec la Nature et certaines de leurs applications seront abordés. Leur étrange esthétique, associée à l’usage de l’ordinateur, a permis l’émergence d’une nouvelle forme d’art : l’art fractal qui connaît beaucoup d’adeptes à travers le monde. AUCUNE connaissance en mathématiques n’est nécessaire. Il suffit juste d’être curieux. Une démonstration de l’utilisation de certains logiciels sera proposée pour engendrer des ensembles fractals en dimension 2 et en dimension 3 ainsi que la présentation de projets scolaires.

Entrée libre, pass-sanitaire obligatoire 40 personnes MAXI

Depuis longtemps, en observant la Nature, des structures qui se répètent à différentes échelles chez les végétaux, les animaux ont été mises en évidence. SAHM Observatoire de Valcourt 9 rue Roger ETIENNE 52100 VALCOURT Valcourt Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Valcourt Autres Lieu SAHM Observatoire de Valcourt Adresse 9 rue Roger ETIENNE 52100 VALCOURT Ville Valcourt lieuville SAHM Observatoire de Valcourt Valcourt Departement Haute-Marne

SAHM Observatoire de Valcourt Valcourt Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valcourt/

L’étrange géométrie fractale quand les maths se font art SAHM Observatoire de Valcourt 2022-02-18 was last modified: by L’étrange géométrie fractale quand les maths se font art SAHM Observatoire de Valcourt SAHM Observatoire de Valcourt 18 février 2022 SAHM Observatoire de Valcourt Valcourt Valcourt

Valcourt Haute-Marne