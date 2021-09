L’Étrange Festival, 27e édition Forum des images, 8 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 8 au 19 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 23h30

payant

L’Étrange Festival revient au Forum des images avec une programmation toujours plus excitante pour vous faire découvrir les auteur·rices de demain et des pellicules inédites et délirantes !

Découvreur et archéologue des marges du cinéma mondial, L’Étrange festival fête son 27e anniversaire ! Au programme : une compétition internationale de longs métrages inédits ou très attendus concourant pour le Grand Prix Nouveau Genre Canal + et le Prix du public ; la 26e compétition internationale de courts métrages ; des hommages et découvertes à foison ; le “Retour de flamme” spécial Étrange festival concocté par Serge Bromberg… Et beaucoup d’autres surprises !

DÉCOUVREZ LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL !

> Séance d’ouverture le mercredi 8 septembre : Barbaque de Fabrice Éboué avec Fabrice Éboué et Marina Foïs accompagné du court métrage d’animation Les Grandes Vacances de Vincent Patar & Stéphane Aubier, premières mondiales en présence des équipes des films

> Séance de fermeture le dimanche 19 septembre : Raging Fire de Benny Chan, première européenne

LES RENCONTRES DU FESTIVAL

Compétition internationale

– After Blue (Paradis Sale) de Bertrand Mandico, projeté le 10 et 13 septembre, première française en présence de l’équipe

– Inexorable de Fabrice du Welz avec Benoît Poelvoorde, projeté le 11 et 16 septembre, avant-première en présence de l’équipe

Sélection Mondovision

– Oranges Sanguines de Jean-Christophe Meurisse, projeté le 12 et 16 septembre, avant-première en présence de l’équipe

– Bruno Reidal de Vincent Le Port, projeté le 15 et 19 septembre, avant première en présence de l’équipe

– Extraneous Matter de Kenichi Ugana (première européenne) accompagné du court métrage Fou de Bassan de Yann Gonzalez en sa présence (première française), projetés le 10 et 13 septembre

– Saloum de Jean-Luc Herbulot, projeté le 18 et 19 septembre, première européenne en présence du réalisateur

Sélections Nouveaux Talents & Documentaires

– Il était une fois Palilula de Silviu Purcarete, projeté le 11 et 16 septembre, première française en présence du réalisateur

– Different Johns de Robert Carr, projeté le 8 et 14 septembre, avant-première en présence du réalisateur

Séances spéciales

– The Amusement Park de George A. Romero, séance projetée le 11 septembre et présentée par Julien Sévéon à l’occasion de la réédition et dédicace de son livre “George A. Romero – Révolutions, zombies et chevalerie”

– Zaï Zaï Zaï Zaï de François Desagnat, première française le 13 septembre en présence de l’équipe du film

Sans oublier la compétition de courts métrages en 8 parties, les séances gratuites proposées par la sélection SURPRISES ! de Canal +, le 20ème anniversaire des séances Autour de Minuit, les séances cartes blanches choisies et présentées par Lynne Ramsay et Pierre Bordage, et bien d’autres curiosités.

