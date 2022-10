L’étrange concert du CFCMA

2022-10-30 – 2022-10-30 Un spectacle tout public qui vous fera redécouvrir les plus grands thèmes musicaux sur la thématique de la peur…. Grrrrrrr…. et des surprises ! Maquillage, dégustation d’Halloween – houuuuuu – boisson gratuite si déguisement, concours de la plus grosse citrouille, hin hin hin… cfcma.fertans@gmail.com dernière mise à jour : 2022-10-22 par

