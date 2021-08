GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt L’ETRANGE CONCERT DE PASCAL AMOYEL Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

La musique, ressentie sous forme d’émotions, de sensations ou de pensées, est souvent comparée à un langage universel. « Une langue que quiconque peut comprendre sans jamais avoir appris à la parler » écrivait Proust, une langue qui rapproche les hommes. Pascal Amoyel, pianiste virtuose à la curiosité sans limites, cède a la tentation de fusionner ses deux passions : la musique et la magie, en particulier le mentalisme. Une invitation au voyage afin d’explorer pleinement et de repousser les frontières de cette mystérieuse passerelle sensorielle. En collaboration avec la maison de quartier Auguste Renoir dans le cadre des Mystères du cerveau. À l’auditorium de La Batterie Arts/scène diffusion Musique Jean-Sébastien Bach, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Erik Satie, Pascal Amoyel Texte Sylvain Vip, Maxime Schucht, Pascal Amoyel, Christian Fromont Mise en scène Christian Fromont Lumière Philippe Séon Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Musique et magie Un spectacle interactif et vibrant où le musicien virtuose convoque la magie pour explorer ce lien invisible, à la fois puissant et fragile, entre la musique et nos émotions les… Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

