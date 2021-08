Saint-Ouen-l'Aumône NIL OBSTRAT Saint-Ouen-l'Aumône, Val-d'Oise L’ETRANGE CAS du DOCTEUR JEKYLL & de MONSIEUR HYDE de la Cie ANNIBAL NIL OBSTRAT Saint-Ouen-l'Aumône Catégories d’évènement: Saint-Ouen-l'Aumône

NIL OBSTRAT, le samedi 4 septembre à 20:30

L’Etrange cas du Docteur JEKILL & de Monsieur HYDE ————————————————– « Dans cet étrange fouillis où nous vivons, tout est relié par un million de filaments ; et se conduire à peu près bien à l’égard d’autrui est la première condition de l’art. » Robert Louis Stevenson Traitée comme une bande dessinée vivante, l’histoire est une course-poursuite trépidante à la recherche d’une inconcevable vérité. Dans tout Londres, toutes et tous se demandent avec effroi, mais qui donc est ce mystérieux et terrifiant monsieur Hyde ? Dans le cadre de l’Eté Culturel 2021

Gratuit – Tout public – Jauge limitée: réservation – Passe sanitaire

Adaptation libre de l’œuvre de Stevenson par la célèbre Famille ANNIBAL, pour s’amuser à se faire peur où l’effroi démesuré et grandiloquent convoque le burlesque et le comique. NIL OBSTRAT 53 rue d’Epluches Saint-Ouen-l’Aumône Val-d’Oise

2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T22:00:00

