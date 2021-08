Nantes Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique, Nantes L’étrange bus de nuit Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

L'étrange bus de nuit Nantes Centre et Quartiers, 23 septembre 2021, Nantes.

Gratuit : non 15 €10 € tarif réduit (enfant 7-14 ans, demandeur d’emploi, étudiant -26ans) Sur réservation : www.nantes-tourisme.com/fr/evenement-culturel/l-etrange-bus-de-nuit Les 15, 16, 17, 23, 24 et 25 septembre 2021 : de 21h à 00h30Départs à 21h, 22h15 et 23h30Rendez-vous à l’arrêt de bus Baco, allée de la Maison Rouge, Nantes Grâce à un dispositif vidéo-sonore, embarquez dans un bus de nuit sillonnant la ville ! Le collectif étrange miroir invite les passager·ère·s à une expérience audiovisuelle inédite : détourner l’usage traditionnel d’un autobus pour questionner la mémoire et le présent de nos villes. L’étrange bus de nuit invite les noctambules à vivre le temps d’un trajet, un voyage dans le temps. Au passage du bus, les murs de la ville deviennent des écrans de cinéma. Des images d’archives et des personnages surgissent au détour des rues, ils prennent vie de manière graphique et s’animent sur les façades. L’immersion sonore plonge le public dans une histoire des lieux. La perception d’un trajet quotidien est ré-enchantée par les vibrations d’un passé qui reprend vie de manière éphémère et poétique.Public : grand public à partir de 8 ans Départs à 21h, 22h15 et 23h30Durée : 50 minutes Dans le cadre de Nantes Digital Week Nantes Centre et Quartiers . Nantes

