L’ÉTRANGE BALADE DE FONTENAY… Place de Verdun Fontenay-le-Comte, jeudi 28 mars 2024.

Un parcours sonore et imaginaire sur les pas des « Fontenautes », dans les rues du vieux Fontenay.

Les visiteurs, petits ou grands, découvrent Fontenay-le-Comte, munis d’un casque audio. Ils sont accompagnés d’un curieux petit personnage, sorte d’ami invisible et imaginaire, qui va les guider au fur et à mesure de leurs pérégrinations.

Par une écoute sonore géolocalisée dans les rues de Fontenay, cette balade est une invitation à s’aventurer dans cette interzone parallèle et secrète, intensément habitée par les personnages réels ou fictifs qui ont arpenté la ville avant nous.

Partez à la rencontre de Tanagrau, le géant de l’Hôtel de la Pérate, de la Dormeuse de Chaix, des Ondines qui peuplent la Rivière Vendée, d’un petit mulot qui idolâtre le Général Belliard ou encore de deux coqs qui s’invectivent à longueur de siècles au-dessus de nos têtes… !

La balade est accessible pendant les jours d’ouverture de l’Office de Tourisme (1h30 avant la fermeture)

Durée de la balade 1h30 (prévoir 15 min en plus pour le retour).

Départ de l’Office de Tourisme, place de Verdun à Fontenay-le-Comte.

Tarif spécial vacances scolaires (du 10 février au 10 mars 2024)

4€ / pers. (tarif unique)

Tarifs classiques

8€ / adulte

4€ / enfant (jusqu’à 16 ans)

Âge minimum conseillé 8 ans

Groupe jusqu’à 15 personnes

Réservation conseillée à l’Office de Tourisme Pays de Fontenay-Vendée 02 51 69 44 99

D’autres horaires vous sont proposés en passant directement avec l’Office de Tourisme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 10:00:00

fin : 2024-03-28 12:30:00

Place de Verdun Office de Tourisme

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@fontenayvendee.fr

