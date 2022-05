L’Étrange Affaire Angelica de Manoel de Oliveira Cinéma Ermitage Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Cinéma Ermitage, le vendredi 3 juin à 17:30

Isaac, un jeune photographe, se voit commander par une riche famille catholique le dernier portrait de leur fille Angelica, qui vient de mourir peu après son mariage. Derrière l’objectif de son appareil, la jeune femme ouvre les yeux et lui adresse un sourire que lui seul perçoit. Sur un scénario écrit plus d’un demi-siècle auparavant, Manoel de Oliveira offre une réflexion sur les puissances de l’art aux allures de conte fantastique. Avec Pilar López de Ayala, Ricardo Trepa, Filipe Vargas, Luís Miguel Cintra _L’Etrange Affaire Angelica_ (_O estranho caso de Angelica_), Manoel de Oliveira, 2010 © Epicentre Films

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau

2022-06-03T17:30:00 2022-06-03T19:30:00

