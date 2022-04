L’étourdissement – Théâtre Cabines Théâtre ONYX Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Tel un guide d’office de tourisme, le narrateur nous invite à découvrir les us et coutumes de son « étrange pays ». Au menu de son cadre de vie : maison décrépie qu’il partage avec sa grand-mère acariâtre, proximité avec la déchetterie, les lignes à haute tension qui crépitent, l’aéroport, la rivière qui mousse, la station d’épuration et l’abattoir où il est employé avec Bortch, son seul et unique ami.

5€ / 10€ / 15€ / 20e

Entre humour noir et poésie, “L’Étourdissement” s’amuse à questionner notre capacité à vivre dans un univers saturé de pollutions jusqu’à l’absurde. Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain Loire-Atlantique

