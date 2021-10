L’Étourdissement – Théâtre Cabines – Ça va arriver près de chez vous Onyx, 23 avril 2022, Saint-Herblain.

2022-04-23

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00

Théâtre. Entre humour noir et poésie, “L’Étourdissement” s’amuse à questionner notre capacité à vivre dans un univers saturé de pollutions jusqu’à l’absurde. Tel un guide d’office de tourisme, le narrateur nous invite à découvrir les us et coutumes de son “étrange pays”. Au menu de son cadre de vie : maison décrépie qu’il partage avec sa grand-mère acariâtre, proximité avec la déchetterie, les lignes à haute tension qui crépitent, l’aéroport, la rivière qui mousse, la station d’épuration et l’abattoir où il est employé avec Bortch, son seul et unique ami. Porté par un musicien et deux comédiens, “L’Étourdissement” n’est pas sans rappeler l’ironie féroce des comédies italiennes comme “Affreux sales et méchants” d’Ettore Scola ou “les Monstres” de Dino Risi. Le ton est singulier, jouant avec les paradoxes et les contrastes. Étrangement nourri d’un onirisme poétique et d’un réalisme cru, “L’Étourdissement” suscite tout à la fois le rire et l’inquiétude. D’après le roman éponyme de Joël Egloff – Éditions Buchet-Chastel Adaptation : Sophie Merceron et Remy LelongMise en scène : Cathy Castlebon Interprétation : David Humeau, Régis Langlais, Rémi Lelong Durée : 1h10 Public : à partir de 11 ans Dans le cadre du Ça va arriver près de chez vous

Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800 Centre

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme