L’étourdissement Centre culturel Athanor, 28 septembre 2021, Guérande.

L’étourdissement

Centre culturel Athanor, le mardi 28 septembre à 20:30

Tel un guide d’office de tourisme, le personnage de Rudi nous invite à découvrir les us et coutumes de cet « étrange pays », comme on présenterait un site pittoresque. Rudi nous fait visiter sa vie : la déchetterie à deux pas de chez lui, la maison décrépie qu’il partage avec sa grand-mère, les lignes à haute tension qui crépitent, l’odeur d’œuf pourri et l’abattoir où il travaille avec Bortch. Entre humour noir et poésie, _L’étourdissement_ questionne notre capacité à vivre dans un univers saturé de pollutions jusqu’à l’absurde. **À partir de 11 ans** _La présentation d’un pass sanitaire valide vous sera demandé, pour les personnes majeures. Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans._

6 à 15€

Théâtre – satire écologique

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Intramuros Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T20:30:00 2021-09-28T21:40:00