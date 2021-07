Rezé Médiathèque-Espace Diderot Loire-Atlantique, Nantes L’étonnante vene aux enchères Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’étonnante vene aux enchères Médiathèque-Espace Diderot, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Rezé. 2021-07-10 Durée : 45 minEntrée libre

Horaire : 17:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public Durée : 45 minEntrée libre Envie d’acquérir un bout de l’histoire de la médiathèque ? Attention, vous risquez d’être surpris…! Médiathèque-Espace Diderot 1 Place Lucien Le Meut Château de Rezé Rezé

