L’étonnante histoire de la rose, 15 février 2022, .

Date et horaire exacts : Le mardi 15 février 2022

de 14h00 à 15h30

gratuit

14h00 visioconférence

L’étonnante histoire de la rose

Les roses dépeintes par l’humanité pendant des milliers d’années, tissent une longue histoire colorée comme les symboles de l’amour, la beauté, la guerre et même la politique. Très peu de plantes ont une histoire aussi variée que cette fleur! Alors que les plus anciens fossiles de roses remontent à 35 millions d’années, leur culture n’a lieu que depuis 5000 ans. Aussi belles soient-elles, les roses d’aujourd’hui sont très différentes de celles décrites par nos poètes du siècle dernier. Depuis plus 200 ans des éleveurs qualifiés ou obtenteurs créer, améliore et valorise les qualités déjà nombreuses de cette plante, remplissant catalogues et jardins de leurs œuvres. Rejoignez-nous pour un voyage qui passera en revue les origines de la Reine des Fleurs et ses voyages autour du globe.

Cliquer sous la rubrique Gratuit En direct depuis chez vous en cliquant ici

En cas de difficulté de connexion copier le lien suivant et allez sur votre moteur de recherche

https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=mec92a54f867f5da473f5f53ff97b1d34

Contact : education-environnement@paris.fr https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=mec92a54f867f5da473f5f53ff97b1d34

Conférence;Nature

Date complète :

2022-02-15T14:00:00+01:00_2022-02-15T15:30:00+01:00