L’étonnante histoire de la rose Bibliothèque de la maison du jardinage, 13 avril 2021-13 avril 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 13 avril 2021

de 10h30 à 12h30

gratuit

Visioconférence

Les roses dépeintes par l’humanité pendant des milliers d’années, tissent une longue histoire colorée comme les symboles de l’amour, la beauté, la guerre et même la politique. Très peu de plantes ont une histoire aussi variée que cette fleur! Alors que les plus anciens fossiles de roses remontent à 35 millions d’années, leur culture n’a lieu que depuis 5000 ans. Aussi belles soient-elles, les roses d’aujourd’hui sont très différentes de celles décrites par nos poètes du siècle dernier. Depuis plus 200 ans des éleveurs qualifiés ou obtenteurs créent, améliorent et valorisent les qualités déjà nombreuses de cette plante, remplissant catalogues et jardins de leurs œuvres. Rejoignez-nous pour un voyage qui passera en revue les origines de la Reine des Fleurs et ses voyages autour du globe.

En direct depuis chez vous

Animations -> Conférence / Débat

Bibliothèque de la maison du jardinage 41, rue Paul Belmondo Paris 75012

6, 14 : Bercy (401m) 6 : Quai de la Gare (456m)



Contact : https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature

Pascal Bonneau