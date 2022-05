l’étonnante balade Limeux, 11 juin 2022, Limeux.

l’étonnante balade Limeux

2022-06-11 18:30:00 – 2022-06-11

Limeux 18120 Limeux

Venez respirer, souffler, dans ce nouveau lieu non loin de Ste-Thorette et vous laisser bercer par les contes. Cette année encore la troupe de conteurs « Anima » sera présente pour nous emmener aux travers d’histoires enchanteresses, le monde du petit peuple, Fées, Lutins, Trolls, Elfes et autres personnages légendaires.

Balade contée

Assotaulo

Limeux

