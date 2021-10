Paris Cimetière du Montparnasse île de France, Paris L’étonnant cimetière du Montparnasse Cimetière du Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mercredi 24 novembre 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

Visite gratuite Il est à Montmartre un parc ombragé de onze hectares. Sous les ombrages de quelque huit cents arbres, nous découvrirons les tombes de chanteurs, comédiens, musiciens, danseurs et écrivains : Dalida, Berlioz, Guitry, Baudelaire, Sartre, Ionesco, Gainsbourg, Duras, Mireille, et beaucoup d’autres. Ouvert en 1825, ce cimetière est la troisième nécropole intra-muros de la capitale. Rendez-vous :83 Rue Lepic 75018 Animations -> Visite guidée Cimetière du Montparnasse 3, boulevard Edgar-Quinet Paris 75014

2021-11-24T14:30:00+01:00_2021-11-24T16:00:00+01:00

