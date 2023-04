Sarah McCoy (Trio) L’Étoile Scène de Mouvaux Mouvaux Catégories d’Évènement: Mouvaux

Sarah McCoy (Trio) Mercredi 21 juin, 20h00 L'Étoile Scène de Mouvaux Gratuit Sarah McCoy Trio (Blues – US)

S’étant affirmée en quelques années comme l’une des figures les plus flamboyantes de la scène blues / soul, la chanteuse et pianiste américaine Sarah McCoy délivre de sa voix volcanique des chansons puissantes et viscérales.

Des montagnes russes d'émotions brutes, du rire aux larmes : Sarah McCoy sur scène est une véritable claque et ceux qui ont eu le plaisir de l'y voir ! L'Étoile Scène de Mouvaux Rue Régis Corselle Mouvaux 59420 Nord Hauts-de-France

