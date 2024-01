La bonne chanson ! – Mouvaux L’Etoile, Mouvaux Mouvaux, mardi 18 juin 2024.

La bonne chanson ! – Mouvaux Proposé par l'Opéra de Lille Mardi 18 juin, 20h00 L'Etoile, Mouvaux 5€, gratuit -18 ans, sur réservation

« La bonne chanson ». Ce titre, trouvé par Verlaine pour un recueil de poésie, et emprunté par Fauré pour un cycle de mélodies, résume parfaitement l’esprit du programmé proposé par le chœur de l’Opéra de Lille. La bonne chanson, c’est celle qui nous a bercés, celle qui a accompagné nos soirées, nos moments de fête comme de mélancolie…

La chanson française a toujours eu un lien fort avec les mots qu’elle met en musique. Peu importe qu’elle soit populaire, traditionnelle, ou « classique », sa force émotionnelle est universelle, c’est le chant au service du texte. Quoi de plus direct et intime en effet que la voix ? La voix chantée bien sûr, car la musique apporte des « paroles » que même la plus merveilleuse des poésies ne peut que partiellement rendre.

C’est donc un voyage au cœur de cette « bonne chanson » que nous vous proposons. En chœur bien sûr, mais aussi en quatuor vocal, et en solo ; avec piano, mais aussi en proposant à nos artistes multi-facettes de chanter en s’accompagnant de leurs instruments !

La mélodie française dite « classique » sera bien sûr présente mais le voyage sera jalonné de grands tubes de la chanson française « pop », de chansons traditionnelles, de « tubes » de la renaissance, et de découvertes modernes.

Avec : Chœur de l’Opéra de Lille (24 chanteurs)

Direction musicale : Mathieu Romano

Piano : Jacques Schab

Durée : 1h

Tout public

Pour y aller :

– Bus : Ligne 33 – Arrêt « Mouvaux Cœur de Ville »

– Tramway : Arrêt « Trois Suisses »

– Covoiturage : Réservez votre trajet sur Pass Pass Covoiturage

