Paris « L’étoile filante » de Dominique Abel et Fiona Gordon Centre Wallonie-Bruxelles Paris, 15 janvier 2024, Paris. Le lundi 15 janvier 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Plein tarif : 5€ Tarif réduit : 3€ Dans le cadre des « Rendez-vous des cinéastes » en 2024, découvrez en avant-première le film « L’étoile filante », en présence de Dominique Abel et Fiona Gordon L’année 2023 a été particulièrement dense pour le cinéma belge francophone puisque 23 longs métrages réalisés par des cinéastes belges ont été distribués sur les écrans français ! Comme la production cinématographique de la Fédération Wallonie-Bruxelles demeure à un haut niveau en termes de diversité des genres, des styles et des talents, le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris aura à cœur de présenter en avant-première de leur sortie en salles les longs métrages de fiction, d’animation ou documentaires, avec le soutien du comité belge de la SACD et de la SCAM, en présence des cinéastes et scénaristes de Wallonie-Bruxelles. Synopsys : Boris, barman à « L’Etoile filante », vit dans la clandestinité à la suite de son implication dans un attentat qui a mal tourné. Son passé refait surface quand une victime le retrouve et veut se venger. L’apparition de Dom, homme dépressif qui lui ressemble comme un sosie, fournit à l’ex-activiste le moyen parfait d’échapper à la justice. Boris et sa compagne Kayoko, épaulés par le portier du bar, Tim, tissent une toile funeste autour de Dom. Ils ignorent l’existence de son ex-femme, Fiona, détective privée. (2023 – Belgique/France – 1h28) Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quicampoix 75004 Paris Contact : https://cwb.fr/agenda/l-etoile-filante-de-dominique-abel-et-fiona-gordon +33153019696 info@cwb.fr https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ https://my.weezevent.com/letoile-filante-de-dominique-abel-et-fiona-gordon

Lieu Centre Wallonie-Bruxelles Adresse 46 rue Quicampoix Ville Paris

